Mann nach Streit und Brand verhaftet

Nach Brand und Streit: Polizisten verhaften in Uzwil SG einen 29-Jährigen Mann, © Kapo SG

In einer Wohnung in Uzwil eskalierte am Mittwochabend offenbar ein Streit. Wenig später stiegen Flammen und Rauch aus einem Fenster der Wohnung. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat einen 29-jährigen Mann verhaftet. Er ist polizeilich bekannt.