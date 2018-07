Eine Festnahme nach Prügelattacke

Das Basler Rheinufer - besonders in lauen Sommernächten auch nachts bevölkert. © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Nach einer Prügelattacke am Basler Rheinufer ist ein 41-jähriger Mann in der Nacht auf Samstag im Spital gestorben. Er war von mehreren Männern angegriffen worden. Die Polizei nahm drei Verdächtige fest, liess sie aber wieder frei und hält einen anderen in Gewahrsam.