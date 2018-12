Mann niedergeschlagen – Täter stellt sich

Unerfreulicher Vorfall am ansonsten friedlichen Weihnachtsmarkt. © Tagblatt/Ralph Ribi

Ein 84-jähriger Mann wurde am Sonntagabend auf dem Weihnachtsmarkt in St.Gallen angerempelt. Dabei stürzte er und wurde schwer am Kopf verletzt. Nun hat sich ein 46-jähriger Schweizer der Kantonspolizei gestellt.