Mann schlägt Schwager in Basel mit Hammer nieder

Am Badischen Bahnhof in Basel hat an Heiligabend ein 23-Jähriger seinen 30-jährigen Schwager mit einem Hammer am Kopf verletzt. (Archivbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Im Badischen Bahnhof in Basel ist an Heiligabend ein Treffen zwischen zwei Männern eskaliert. Dabei verletzte ein 23-Jähriger seinen Schwager mit einem Hammer am Kopf. Der mutmassliche Täter flüchtete zunächst in einem Auto, wurde aber später festgenommen.