Mann stirbt bei Brand

Der Brand ereignete sich an der Grosshöchstettener Dorfstrasse, die an diesem Kreisel im Dorfzentrum beginnt. © GOOGLE STREET VIEW

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grosshöchstetten BE ist am Dienstagabend ein 52-jähriger Mann ums Leben gekommen. Weitere Bewohner des Hauses konnten sich ins Freie retten.