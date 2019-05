Mann stirbt in Arrestzelle in Luzern

Trotz Reanimationsversuche des Rettungsdienstes verstarb ein 42-jähriger Mann aus Sri Lanka am Freitagabend in einer Arrestzelle in Luzern. (Archivbild) © KEYSTONE/URS FLUEELER

Ein 42-jähriger Mann aus Sri Lanka ist am Freitagabend in einer Arrestzelle der Polizei in der Stadt Luzern verstorben. Der Mann war für zwei Tage in Haft. Die Untersuchungsbehörden gehen von einem akuten gesundheitlichen Problem aus.