Mann überfällt Bahnhofkiosk

Der Mann war schon tagsüber mehrere Male im Kiosk, um Kleinigkeiten zu kaufen. Um 19.30 Uhr betrat er den Kiosk erneut und begab sich mit einem spitzen, metallenen Gegenstand in der Hand hinter den Verkaufstresen zur Verkäuferin. Dort verlangte er Bargeld von ihr. Der Verkäuferin gelang es allerdings, in einen Nebenraum zu flüchten und sich dort in Sicherheit zu bringen.

Der Täter versuchte dann, die Kasse mit dem spitzen Gegenstand zu öffnen. Als ihm dies nicht gelang, flüchtete er ohne Beute. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Mann nicht gefunden werden, allerdings wurde seine Tat durch eine Überwachungskamera festgehalten.

Der Mann wird als 25- bis 30-jährig beschrieben, er ist etwa 180 Centimeter gross und spricht serbokroatisch. Er trug blaue jeans, eine schwarze Jacke mit Kapuze und blaue Schuhe mit weisser Sohle. Er trug eine schwarze Umhängetasche bei sich. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen, welche Angaben zum Täter oder zum Vorfall machen können.

(red.)