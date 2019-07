Mann überlebt Sturz von Niagarafällen

Ein Mann hat einen Sturz von den Niagarafällen überlebt. Die kanadische Polizei konnte den Mann verletzt aus dem Fluss unterhalb der Wasserfälle bergen. (Bild: Warren Toda/EPA Keystone) © KEYSTONE/EPA/WARREN TODA

Ein Mann hat einen Sturz von den Niagarafällen an der Grenze zwischen Kanada und den USA überlebt.Wie die kanadische Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden Beamte alarmiert, weil ein Mann «in einer Krisensituation» am Rande des 57 Meter hohen Horseshoe-Wasserfalls stand.