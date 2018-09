Mann und zwei Kinder bei Unfall im Kanton Freiburg schwerverletzt

Im Kanton Freiburg sind bei einer Kollision eines Fahrzeugs mit einem Zug drei Personen verletzt worden. © PD Kantonspolizei Freiburg

Bei einer Kollision zwischen einem Zug und einen Fahrzeug wurden am Dienstag in Châtel-St-Denis FR drei Personen verletzt. Dies teilte die Kantonspolizei Freiburg in der Nacht auf Mittwoch mit.