Mann verletzt Frau mit Schusswaffe

Eine Frau ist in Herzogenbuchsee BE durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter festnehmen. (Archivbild) © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Ein Mann hat am Samstagnachmittag in einer Wohnung in Herzogenbuchsee BE mehrere Schüsse abgegeben und dabei eine Frau verletzt. Er konnte vor Ort angehalten werden.