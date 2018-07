Mann verschanzt sich illegal gebautem Haus

Versuch einer Einigung: Polizisten diskutieren mit Schaustellern vor dem Haus, das in Versoix verbotenerweise gebaut worden ist. © Keystone/MARTIAL TREZZINI

In der Genfer Kleinstadt Versoix hat sich ein Schausteller mit seiner Familie in einem Chalet verschanzt, das er ohne Genehmigung gebaut hatte. Nach einem Urteil des Bundesgerichts ordnete der Kanton die Evakuierung des Gebäudes an. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz.