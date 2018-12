Mann verschanzt sich mit Hunden in Haus

In Dicken verhandelt die Polizei mit einem Mann, der sich verschanzt hat. (Symbolbild) © Keystone/Georgios Kefalas

In Dicken in der Gemeinde Mogelsberg im Toggenburg hat sich ein Mann mit seinen Hunden in seinem Haus verschanzt. Die Polizei bestätigt, dass mehrere Patrouillen vor Ort das Gespräch mit dem Mann suchen.