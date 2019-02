Mann verunfallt auf Flucht vor Polizeipatrouille

Es entstand Sachschaden von über 10'000 Franken. © Kapo SG

Am Samstagabend ist ein 34-jähriger Mann in Rheineck mit seinem Auto verunfallt, auf der Flucht vor einer Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen. Bereits einige Minuten zuvor hatte er einen Unfall in Rorschach verursacht.