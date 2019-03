Mann verunfallt wegen Herzinfarkts

Der Mann erlitt während der Fahrt vermutlich einen Herzinfarkt. (Symbolbild) © Polizei Vorarlberg

Am Donnerstagabend verunfallte ein 45-jähriger Mann in Lauterach. Er kam vermutlich wegen eines Herzinfarkts von der Strasse ab und prallte in ein parkiertes Fahrzeug. Der Mann wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.