Mann von Blitz getroffen und schwer verletzt

In Saanenmöser im Berner Oberland ist am Dienstagabend ein Mann von einem Blitz getroffen worden. Schwer verletzt musste er per Helikopter ins Spital geflogen werden. Wie eine Mediensprecherin der Berner Kantonspolizei auf Anfrage sagte, ging die Meldung bei der Polizei um 18 Uhr ein.