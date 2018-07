Mann will 17-Jährige in Transporter zerren

Ein Unbekannter stieg aus einem Kleintransporter und versuchte eine 17-Jährige zu entführen. © iStock

In Konstanz versuchte am Mittwochmorgen früh ein dunkel gekleideter Mann eine 17-jährige Frau in einen Transporter zu zerren. Die Frau konnte sich losreissen. Eine von der Polizei sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.