Wegen der Bezahlung einer Autoreparatur gerieten in Bilten (Glarus) drei Männer im Alter zwischen 27 und 41 am Dienstagabend mit zwei Autohändlern in einen Streit. Einer der beiden Händler hat dabei eine Waffe gezogen, worauf die drei Männer die Flucht ergriffen.

Wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt, erstatteten die drei Männer Anzeige. Der 31-jährige Beschuldigte wurde in der Nacht auf Mittwoch an seinem Wohnort verhaftet. Die Umstände werden jetzt untersucht.

(Kapo GL/red.)