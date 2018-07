Maradona im Panzerwagen in Weissrussland

Diego Maradona zieht auch in Weissrussland die Blicke mit einem konfusen Auftritt auf sich © KEYSTONE/EPA/TATYANA ZENKOVICH

Diego Armando Maradona zieht kurz nach dem Ende der Fussball-WM schon wieder weltweit die Aufmerksamkeit auf sich – in einem Panzerwagen in Weissrussland. Fotos und Videos seiner Fahrt in einem Panzerwagen durch die weissrussische Stadt Brest waren am Dienstag der Renner in den sozialen Netzwerken.