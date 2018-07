Marc-Andrea Hüsler (hinten beim Aufschlag) schnupperte bislang erst im Davis Cup Luft auf oberster Stufe © KEYSTONE/EPA/IGOR KOVALENKO

Marc-Andrea Hüsler (ATP 400), der einzige Schweizer am J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad, trifft in der Startrunde auf den Spanier Nicolas Almagro (ATP 664), den Turniersieger in Gstaad von 2010.