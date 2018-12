Sturzopfer Marc Gisin in die Schweiz überführt

Marc Gisin stürzte in der Abfahrt in Val Gardena schwer © KEYSTONE/EPA ANSA/ANDREA SOLERO

Der in der Abfahrt in Val Gardena schwer gestürzte Marc Gisin wird am Samstagabend mit der Rega in die Schweiz geflogen. Sein Zustand ist nach Informationen der Verantwortlichen von Swiss-Ski stabil.