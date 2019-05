Marcel Dobler (FDP) will St. Galler Ständerat werden

Nationalrat Marcel Dobler soll im kommenden Oktober für die St. Galler FDP den an die CVP verlorenen Ständeratssitz zurückerobern (Archivbild). © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Der St. Galler Nationalrat Marcel Dobler (FDP) will in den Ständerat. Dies hat seine Partei am Montag angekündigt. Der 38-jährige Unternehmer und einstige Spitzensportler soll im kommenden Herbst für die FDP den Sitz von Karin Keller-Sutter zurückerobern.Die St.