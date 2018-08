Kein Sieg für die Espen

Den einzigen Sieg sicherte sich am Sonntag der FC Luzern durch ein 1:0 in St. Gallen. Idriz Voca reagierte in der 55. Minute nach einer Hereingabe von Pascal Schürpf und einer unübersichtlichen Szene im St. Galler Strafraum am schnellsten.

Hefti enttäuscht über Niederlage

Silvan Hefti ist bitter enttäuscht über die Niederlage: «Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass wir stärker sind. Doch die Luzerner kamen eindeutig stärker aus der Garderobe zurück und konnten die zweite Halbzeit besser bestreiten.» Woran das lag, könne er so kurz nach dem Match noch nicht sagen. In Zukunft wolle er und sein Team aber die Gegenmannschaften bei Heimspielen mehr zittern lassen.

Auch Zeidler ist unzufrieden

Auch Peter Zeidler ist enttäuscht: «Ich weiss noch nicht warum aber so kann man nicht spielen. Das Wetter und der Besucherandrang lieferten eigentlich die besten Voraussetzungen.» Weiter kritisiert Zeidler die Defensiv-Menatlität seiner Mannschaft. «Es scheint, als ob die Spieler vergessen was zu tun ist, wenn der Gegner den Ball hat. Man hat das heute nicht zum ersten Mal gesehen», sagt Zeidler.

Torschütze war Idriz Voca

Das entscheidende Tor zum verdienten Auswärtssieg erzielte der 21-jährige kosovarische Internationale Idriz Voca, der auch den Schweizer Pass besitzt, in der 55. Minute. Der Mittelfeldspieler würgte ein Zuspiel von Pascal Schürpf gegen die orientierungslose und unentschlossene St. Galler Hintermannschaft über die Linie. «Es war mein erstes Super-League-Tor, ein Tor des Willens. Jetzt weiss ich, wie man nach einem Treffer jubelt», sagte Voca.

Luzern zeigte taktisch und kämpferisch eine gute Leistung und vermochte sich vorab in der zweiten Halbzeit nach der wenig attraktiven ersten Hälfte zu steigern. «Es war ein Sieg der Leidenschaft. Wir haben Personalsorgen, haben uns aber hinein gebissen», fand Luzerns Trainer René Weiler.

Beinahetor von Itten kurz vor Ende der Halbzeit

St. Gallen und mit ihm über 12’000 Zuschauer haderten. Die Mannschaft von Peter Zeidler fand mit Ausnahme der Viertelstunde vor der Pause und einer Kopfballchance von Cédric Itten – der Ball schlug gegen die Aussenseite des Pfostens – nie ins Spiel. Für die sechste Meisterschaftsniederlage in Folge gegen Luzern hat der deutsche Übungsleiter vor allem mentale Gründe ausgemacht. Kein Reisser, kein Leader, kein Chef. Nur Klein-Klein, ohne Überraschungsmomente. So läuft St. Gallen auf.

FC Basel erstmals kein Sieg

Im siebten Spiel unter dem neuen Coach Marcel Koller ging der FC Basel erstmals nicht als Sieger vom Platz. Samuel Campo brachte die Basler fünf Minuten vor der Pause nach einem schönen Durchspiel mit Taulant Xhaka, der erstmals nach seiner hartnäckigen Knieverletzung wieder in der Startformation stand, in Führung. 13 Minuten vor Schluss belohnte Pa Modou die Zürcher aber für eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit seinem Kopfballtor zum 1:1.

Unentschieden zwischen FC Thun und FC Lugano

Ebenfalls ein 1:1 gab es zwischen dem FC Thun und dem FC Lugano. Die beiden Tore fielen innerhalb von 59 Sekunden kurz nach der Pause. Fabio Daprelà brachte die Tessiner eher glückhaft in Führung, Grégory Karlen glich postwendend aus. Die Berner Oberländer erarbeiteten sich deutlich mehr Chancen auf den Sieg, agierten aber zu wenig effizient.

Nach den Punktverlusten der Verfolger Basel, Zürich und St. Gallen beträgt der Vorsprung von Meister YB nach fünf Runden bereits wieder beachtliche sieben Punkte auf den FCB und den FCZ. Luzern machte mit seinem zweiten Saisonsieg einen Sprung vom 9. auf den 7. Platz.

Resultate: Zürich – Basel 1:1 (0:1). St. Gallen – Luzern 0:1 (0:1). Thun – Lugano 1:1 (0:0).

Rangliste: 1. Young Boys 15. 2. Basel 8. 3. Zürich 8. 4. Thun 7. 5. St. Gallen 7. 6. Sion 6. 7. Luzern 6. 8. Lugano 5. 9. Grasshoppers 4. 10. Neuchâtel Xamax FCS 4.

(SDA)