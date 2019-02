Pinturault wird Weltmeister in der Kombination

Mauro Caviezel - als Siebenter bester Schweizer und bester Abfahrer © KEYSTONE/EPA/VALDRIN XHEMAJ

Alexis Pinturault errang in Are seine fünfte Medaille an einem Grossereignis, aber die erste in Gold. Pinturault gewann die WM-Kombination vor dem überraschenden Slowenen Stefan Hadalin.Stärkster Schweizer war der Bündner Mauro Caviezel, der als Gesamt-Siebenter der bestklassierte Abfahrer war.