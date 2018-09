Marie Wegener feat. McBilal – Du bist der der mein Herz versteht

Mit ihrem haushohen Sieg in der letzten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ hat Marie Wegener ihre Superstarqualitäten nicht nur als bisher jüngste, sondern auch als eine der erfolgreichsten und hoffnungsvollsten Gewinnerinnen der vergangenen Jahre demonstriert. Nicht der einzige Rekord, den das Nachwuchstalent aus Nordrheinwestfalen mit beispielloser Leichtigkeit aufstellte: Noch in der Finalnacht schoss ihre Sieger-Ballade „Königlich“ auf den 1. Platz der iTunes-Charts und stieg auch weniger später auf dem 3. Platz der regulären Single-Hitparade ein.

Niemand Geringerer, als Dieter Bohlen höchstpersönlich zeigte sich von ihrem unglaublichen Gespür für mitreißende Melodien und ihrer glasklaren, sofort wiedererkennbaren Stimme so begeistert, dass er sich spontan als Produzent ihres Debütalbums anbot. Und auch Sarah & Pietro waren sofort von Marie Wegeners unglaublichem Ausnahmetalent überzeugt, dass beide ohne großes Zögern zwei berührende Gast-Features beisteuerten. Mit „Königlich“ folgte Anfang Juni ein von Fans und Kritikern euphorisch gefeiertes Erstlingswerk, mit dem sie nahtlos an den Erfolg ihrer Debütsingle anschloss. Nachdem Marie im Sommer in sämtlichen wichtigen TV-Shows zu erleben war und kürzlich den renommierten Smago-Award entgegen nehmen konnte, macht sie mit ihrer neuen Single nun den nächsten Schritt.

Auf dem luftig-leichten Lovesong „Du bist der, der mein Herz versteht (feat. MC Bilal)“ präsentiert sich Marie Wegener ungewohnt modern und tanzbar. Spielerisch kombiniert die 17-Jährige ausgewählte Einflüsse aus Pop, R`n B und HipHop zu einem unbeschwert-eingängigen Sommermix mit Ohrwurmgarantie! Als besondere Vocal-Unterstützung ist Rap-Shootingstar MC Bilal zu hören, der zu den momentan aufregendsten deutschen Must-Watch-Talenten des Jahres zählt. Mit seiner kürzlich veröffentlichten CD „Herzblut“ konnte der Gladbecker Anfang Juni die Top 3 der Album-Charts knacken und sorgt auf „Du bist der, der mein Herz versteht“ für die richtigen Club-Vibes. (Universal Music)