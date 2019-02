Marie Wegener geht beim 1. Big Bounce Promispecial an den Start

Nun wartet auf das willensstarke Stimmwunder ein gigantischer Parcours voller Trampoline und gewaltiger Hindernisse. Die jüngste Schlagersängerin Deutschlands wird sich der packenden Herausforderung stellen! Seid dabei, wenn Marie Wegener bei Big Bounce an ihre Grenzen geht. Denn bei “Big Bounce – Die Trampolin Show” sind Mut, Ausdauer und Körperbeherrschung gefragt. Nur wer alle drei Eigenschaften in Einklang bringt, kann die spektakuläre Trampolin-Challenge meistern.

Marie Wegener ist noch bis 22. Februar 2019 mit Ella Endlich auf Live-Tour, büffelt fürs Abitur und arbeitet an einem neuen Album. Durch “Big Bounce – Die Trampolin Show” führt der erfahrene Sport- und Unterhaltungsmoderator Matthias Opdenhövel. An seiner Seite kommentiert mit Wolff-Christoph Fuss eine der populärsten Stimmen des Landes. Bei TVNOW stehen ganze Folgen von “Big Bounce – Die Trampolin Show” nachträglich in voller Länge zur Verfügung. (Agentur TexTour)