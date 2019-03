Mariella Milana – Ich schrei zum Himmel hinauf

Die Musik steckt Mariella quasi in den Genen, ihr Bruder ist der Schlagersänger, Texter und Komponist Michele Joy und ihr Onkel ist die Schlagerikone G.G.Anderson. Und nun möchte auch Mariella den Schlagerhimmel erklimmen. Ihre erste Single, die am 15.März erscheint, hat ihr der Bruder wie auf den Leib geschrieben. «Wir hatten sehr viele Titel zur Auswahl und dann habe ich den Song meines Bruders gehört…er hat mich einfach nicht mehr losgelassen», schwärmt die junge Schlagersängerin.

Produziert wird Mariella Milana, wie auch ihr Bruder Michele Joy, von einem der top Produzenten, Gerd Jakobs -GEDO Musik-. Er hat schon für viele große Schlagerinterpreten gearbeitet u.a. Klubb 3, Norman Langen, G.G.Anderson, Ross Antony, uvm.

„Ich fühle mich bei ihm sehr wohl und bin sehr begeistert von seiner Arbeitsweisse und seinem gigantischem Sound“ titelt die Newcomerin.

Mariella Milana hat trotz der großen Begeisterung für die Musik auch noch eine andere Leidenschaft, nämlich Mode. Sie ist gelernte Schneiderin und hat ein Modedesign Studium abgeschlossen. Momentan lebt sie in Köln und ist in der Medienbranche tätig. Gebürtig stammt sie aus Eschwege, wie auch ihre Familie. Sie hat es jedoch schon immer in die weite Welt gezogen, u.a. machte sie auch halt bei dem Modedesigner Harald Glööckler in Berlin.

Mariella Milana freut sich sehr auf das Jahr 2019… (Fiesta Records)