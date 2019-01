«CBD wird nicht verschwinden»

CBD-Hanf kann legal angebaut und konsumiert werden. Eine erste Standortbestimmung zeigt, dass CBD-Cannabis am häufigsten in Form von Blüten verkauft wird, die meist geraucht werden. (Archivbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Produkte aus CBD-Hanf haben sich in der Schweiz etabliert. Am häufigsten wird das legale Gras nach wie vor in Form von Marihuana geraucht. Die meisten Nutzerinnen und Nutzer konsumieren ausserdem Tabak, E-Zigaretten und illegales Cannabis.