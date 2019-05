Mario & Christoph – Darüber müssen wir mal küssen

Der frische Pop-Schlager ist ein genial arrangierter Discofox mit fetten Clubsounds und fetzigen Rockgitarren. Herausragend ist auch der eingängige und witzige Refrain, der durch den aufregenden Slogan sofort hängenbleibt.

Auch in der Story geht das platingestählte Erfolgsduo mit Witz an die Sache: Was soll das ganze Gestreite und Gezicke, wenn ein gefühlvoller Kuss doch alles so wunderbar klären kann. Das ist das süße Motto, dieser wunderbaren Schlagernummer, die sofort ins Ohr geht. Mario & Christoph wissen halt wie es geht… (Chrorus Pro Media)