Marius Baer in Chur

Um von den vorbeiziehenden Passanten mehr wahrgenommen zu werden, begann er eines Tages, die Lieder mit seiner Stimme zu begleiten. Die Reaktionen waren umwerfend! Wer ihn einmal gehört hat, vergisst diesen berührenden Moment nicht mehr. Seine Stimme und sein Charisma sind einzigartig – Roh und ungeschliffen, eigenwillig und originell. Eine anspruchsvolle, im Blues getränkte Popmusik, die er mit elektronischen Elementen und Gesangseffekten ergänzt. Im Januar 2019 spielt er erstmals mit seiner Band in auserwählten Konzerthäusern. Unter anderem am Donenrstag, 24. Januar in der Werkstatt in Chur.

Tickets gibt es hier.