Marlen Reusser und Schützen-Duo Christen/Lochbihler gewinnen Gold

Marlen Reusser fährt in Minsk zu Gold im Einzelzeitfahren © KEYSTONE/APA/APA/HERBERT NEUBAUER

Die Schweiz holt an den Europa-Spielen in Minsk die ersten Goldmedaillen. Nur wenige Minuten liegen zwischen Gold von Marlen Reusser im Zeitfahren und den Schützen Nina Christen/Jan Lochbihler.Den Anfang des Goldsegens in Minsk machte die 27-jährige Bernerin Marlen Reusser im Einzelzeitfahren.