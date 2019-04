Mars-Simulationsbasis in der Wüste Gobi eröffnet

Die Mars-Simulationsbasis C-Space in der Wüste Gobi öffnet für Besucher. © Keystone/EPA/HOW HWEE YOUNG

In der Wüste Gobi in China können Jugendliche ab sofort eine Mars-Mission simulieren: In die von rötlichen Felsen umgebene «Mars-Basis 1» in der nordwestlichen Provinz Gansu sind am Mittwoch die ersten Besucher eingezogen.