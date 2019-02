Mary Roos möchte kürzer treten

«Seit letztem Jahr reift mein Entschluss mit 70 Jahren meine musikalische Karriere zu beenden…

Ich habe so wunderbare, aufregende Jahrzehnte erleben dürfen, die mir gerade auch in den letzten Jahren so viele Erfolge gebracht haben.

Und dafür möchte ich Euch danken, Ihr, die mit mir durch alle Höhen und Tiefen gegangen seid und mein Leben bereichert habt.

Es wird kein abruptes Ende geben, da ich noch bestehende Verträge habe, die ich gerne noch erfüllen möchte.

Ich freue mich auf meine Solo-Tournee die noch bis Juni 2019 geht, Fernsehsendungen, Auftritte und im August natürlich unser dreiwöchiges Gastspiel mit „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ in Hamburg mit meinem wunderbaren Bühnenpartner und Freund Wolfgang Trepper. Es wird auf jeden Fall noch ein lustiges und fröhliches Jahr für mich werden.»

Im Juni 2018 konnten wir ganz kurz mit der tollen Sängerin im Europa-Park plaudern.