Masernfälle in Europa haben sich 2018 verdreifacht

In der WHO-Europaregion hat sich die Zahl der Masernfälle im vergangenen Jahr verdreifacht. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/STR

Mit Masern haben sich im vergangenen Jahr in der Europa-Region der Weltgesundheitsorganisation (WHO) so viele Menschen angesteckt wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Zahl der Fälle stieg innerhalb eines Jahres auf das Dreifache.