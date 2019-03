Masernfall in Liechtenstein

Im Liechtenstein hat ein Kind die Masern. © iStock

Ein Kind des Kinderheims Gamander in Schaan hat die Masern. Am Freitagnachmittag waren die Kinder des Heims im Hallenbad Triesen. Die Behörden bitten Schüler, die an jenem Nachmittag ebenfalls im Schwimmbad waren, sich bei ihnen zu melden.