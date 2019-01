Maskottchen ausser Rand und Band

Die Stadt Susaki wollte den Tourismus ein bisschen ankurbeln. Wie bereits andere Städte in Japan sollte deshalb ein Maskottchen her. Gewählt wurde ein Otter. Damit das Tier auch öffentlichwirksam auftreten konnte, gab es von Chiitan schon bald eine «echte Version», ein Mensch, der im Kostüm als Shinjokun Tourismus-Werbung machte.

Shinjokun war herzig, machte lustige Sachen, umarmte Kinder und posierte für Fotos. Was ein Maskottchen halt so machen sollte.

Doch dann tauchte plötzlich eine weitere Version auf. Eine eher verstörende Version, die dunkle Seite des knuffigen Maskottchens. Jemand kaufte ein ähnliches Otter-Kostüm und nannte sich ebenfalls Chiitan. Dieses Anarcho-Maskottchen kippt Autos, begibt sich völlig unsinnig in Gefahr, spielt mit laufenden Heckentrimmer, zeigt sich selbst in einem dunklen Keller, den es selbst «mein besonderer Raum» nennt.

Hausbesuch mit Baseballschläger

«Chiitan kommt zu dir nach Hause», schrieb der böse Maskottchen-Zwilling zu einem kurzen Video, in dem er einen Baseballschläger aus dem Schrank nimmt, einsteckt und aus dem Bild verschwindet. Die Reaktionen blieben nicht aus. Mehrere hundert Reklamationen gingen bei der Stadt ein. Die einzige Reaktion der Behörde: Der Posten des Ehren-Botschafters wurde gestrichen, der richtige Otter somit «arbeitslos».

Damit war das Problem des bösen Chiitan natürlich nicht aus der Welt geschafft. Schnell machte das Gerücht die Runde, die Stadt hätte Chaos-Chiitan offiziell sanktioniert. Zu diesem Zeitpunkt war die böse Version schon lange zu einem Social-Media-Star geworden, die Stadt Susaki stand als Spassbremse da.

Maskottchen ändern sich

Gegenüber der «New York Times» sagt der britische Autor Chris Carlier, der in Tokio wohnt und sich mit japanischen Maskottchen beschäftigt: «Das Beispiel Chiitan zeigt, wie sich die Maskottchen-Welt auch auf lustige oder zumindest unvorhergesehene Arten ändern kann. Staatlich abgesegnete Maskottchen wie Shinjokun müssen sich benehmen, die übleren Charakter dürfen so anarchistisch sein wie sie wollen.»

Die Stadt Susaki prüft nun mit einem Anwalt, ob sie zumindest den Hersteller des Kostüms belangen kann. Gegen Anarcho-Chiitan hat die Stadt den Kampf schon länger verloren.

