Massenandrang bei Papst-Messe auf Arabischer Halbinsel

Mehr als 100'000 Gläubige empfangen den Papst bei seiner Ankunft im Stadion der Said-Sports-City in Abu Dhabi. © Keystone/EPA/ALI HAIDER

Papst Franziskus hat mit bis zu 170’000 Gläubigen auf seinem historischen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Messe gefeiert. Katholiken aus der ganzen Region kamen am Dienstag im Stadion der Said-Sports-City in Abu Dhabi zusammen.