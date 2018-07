Berrettini triumphiert in Gstaad

Im Final schlägt der Italiener den als Nummer 2 gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut (ATP 17) in einer Stunde und 47 Minuten mit 7:6 (11:9), 6:4. Matteo Berrettini feierte im Saanenland seinen ersten Turniersieg. Vorher hatte er noch nirgends auch nur die Viertelfinals erreicht. Er gewann das Turnier ohne einen Satzverlust. Das gelang in Gstaad zuletzt Alex Corretja vor 16 Jahren. Berrettini gab bei den fünf Siegen gegen Radu Albot (6:4, 6:2), Andrej Rublew (6:3, 6:3), Feliciano Lopez (6:4, 6:3), Jürgen Zopp (6:4, 7:6) und Bautista Agut (7:6, 6:4) nicht einmal ein Servicegame ab. Das gelang in Gstaad seit der Steinzeit niemandem mehr.

Die Schlüsselszenen des Finals spielten sich im Tiebreak des ersten Satzes ab. Matteo Berrettini wehrte zwei Satzbälle von Roberto Bautista Agut (bei 5:6 und 6:7), ehe er seinen dritten Satzball zum 11:9 nach 57 Minuten nützte.

Matteo Berrettini wird in der Weltrangliste dank des Turniersieges von Platz 84 in den Bereich von Platz 52 vorrücken. Roberto Bautista Agut verbessert sich ebenfalls um einen Platz (von 17 auf 16).

(SDA)