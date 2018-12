Mattis wirft Russland versuchte Einmischung vor

US-Verteidigungsminister James Mattis kritisiert Russland wegen versuchter Einmischung in die US-Kongresswahlen im November. © KEYSTONE/AP/BRYNN ANDERSON

US-Verteidigungsminister James Mattis hat dem Kreml eine versuchte Einmischung in die US-Kongresswahlen im November vorgeworfen. Russlands Präsident Wladimir Putin habe «wieder versucht, in unseren Wahlen im letzten Monat herumzupfuschen», sagte Mattis am Samstag.