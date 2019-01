Maudet verzichtet auf Rekurs

Pierre Maudet beisst in den sauren Apfel. Er sieht von einem Rekurs gegen die Neuverteilung der Departemente ab. Dem früheren Genfer Regierungspräsidenten und Sicherheitsdirektor bleibt nur noch ein Mini-Departement: die Wirtschaftsförderung. (Archiv) © Keystone/MARTIAL TREZZINI

Der innerhalb der Genfer Regierung weiter entmachtete Pierre Maudet wird keinen Rekurs einreichen gegen die Neuverteilung der Departemente. Er kündigte dies am Mittwoch in einem Interview mit der Genfer Wochenzeitung GHI an.