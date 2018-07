Maurizio Sarri wird Trainer von Chelsea

Chelsea musste sich mit Napoli noch auf die Konditionen zur Übernahme des 59-jährigen Coaches einigen, dessen Vertrag noch bis 2020 Gültigkeit gehabt hätte.

Mit Sarri, der neu 6,4 Millionen Euro brutto verdienen soll, dürfte auch der Italo-Brasilianer Jorginho nach London wechseln. Die Dienste des Mittelfeldspielers sollen Chelsea eine Ablösesumme von rund 50 Millionen Euro wert sein.

Chelsea hatte am Freitag nach zwei Jahren die Trennung von Antonio Conte bekanntgegeben. Der 48-Jährige war mit den Londonern in seiner ersten Saison Meister geworden und hatte im zweiten Jahr den FA-Cup gewonnen. In der Liga wurden die «Blues» allerdings nur Fünfter und verpassten damit die Qualifikation für die Champions League, in der sie im Frühjahr 2018 im Achtelfinal am FC Barcelona gescheitert waren.

Zwischen Conte und dem Klub hatte es zuletzt immer wieder Auseinandersetzungen über die Transferpolitik gegeben, so etwa im letzten Sommer bei der Ausbootung von Topskorer Diego Costa via SMS.

Napoli hatte unter Sarri in den letzten drei Saisons zweimal als Zweiter (2017/18 mit dem Punkterekord) und einmal als Dritter für Furore gesorgt. Vor allem aber erzielten die Süditaliener in dieser Zeit 251 Tore und damit so viele wie kein anderes Serie-A-Team. Dies dürfte eines der Argumente von Chelseas Besitzer Roman Abramowitsch gewesen sein, den unattraktiven Spielstil von Conte durch jenen von Sarri zu ersetzen. Wir freuen uns, dass Maurizio seine Fussball-Philosophie zu Chelsea bringt”, sagte Klubdirektorin Marina Granowskaja deshalb.

(SDA)