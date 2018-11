May nennt ihren Brexit-Deal alternativlos und warnt vor Spaltung

"Es gibt kein anderes Konzept, auf das wir uns mit der EU einigen können": die britische Premierministerin Theresa May. (Archivbild) © KEYSTONE/AP POOL/MATT DUNHAM

Die britische Premierministerin Theresa May lehnt Nachbesserungen an dem mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag ab. Zu diesem gebe es keine Alternative, betonte May in einem Gastbeitrag für die Zeitung «Sun on Sunday».«Es gibt kein anderes Konzept, auf das wir uns mit der EU einigen können.