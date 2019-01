May ruft Parlament zur Geschlossenheit in Brexit-Frage auf

Die britische Premierministerin Theresa May hält es für ihre Pflicht, Grossbritannien aus der Europäischen Union zu führen - dies sagte May bei einer kurzfristig angekündigten Ansprache am späten Mittwochabend vor dem Regierungssitz in London. © KEYSTONE/AP/FRANK AUGSTEIN

Die britische Premierministerin Theresa May ruft nach überstandenem Misstrauensvotum das Parlament zur Geschlossenheit in der Brexit-Frage auf. Die Abgeordneten hätten nun klargemacht, was sie nicht wollten, sagte May am Mittwochabend in London.