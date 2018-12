Abstimmung zu Brexit-Abkommen im britischen Unterhaus verschoben

Die Brexit-Abstimmung im britischen Unterhaus wird verschoben: Dies kündigte die britische Premierministerin Theresa May am Montag an. © KEYSTONE/EPA/JULIEN WARNAND

Die Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament wird verschoben. Das sagte Premierministerin Theresa May am Montag vor den Abgeordneten in London. Sie möchte nachverhandeln, bekam aber postwendend aus Brüssel eine Absage.