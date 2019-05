May will Brexit-Deal im Juni über Umweg ins Parlament zurückbringen

Die britische Premierministerin Theresa May will im Juni ihren Brexit-Deal erneut ins britische Parlament bringen. © KEYSTONE/EPA POOL/WILL OLIVER

Premierministerin Theresa May will im Juni erneut im britischen Unterhaus über ein Brexit-Abkommen abstimmen lassen. Dies kündigte ein Regierungssprecher am Dienstag in London an.