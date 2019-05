May will Parlament abstimmen lassen

Wenn sie sich mit dem Brexit nicht ihr eigenes politisches Grab schaufelt... Premierministerin Theresa May im britischen Unterhaus in London (Aufnahme vom 1. Mai 2019). © KEYSTONE/AP PA/HOUSE OF COMMONS

Die britische Premierministerin May will das Parlament über ein zweites Brexit-Referendum abstimmen lassen. Sie wolle dem Parlament Anfang Juni im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens einen «neuen Brexit-Deal» vorlegen, sagte sie am Dienstag in einer Rede in London.