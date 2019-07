McDelivery kommt in die Deutschschweiz

Ein feines Big-Mac- oder McChicken-Menü gemütlich via App bestellen und bezahlen, das kann man in Zürich seit heute. McDelivery wird von Uber Eats ausgeliefert, die bestellten Menus werden in maximal 30 Minuten mit Velo oder Töff zu den hungrigen Gästen im Umkreis von maximal 2,5 Kilometern der McDonald’s-Restaurants gebracht. «Wir freuen uns sehr, jetzt auch unseren Gästen in der Stadt Zürich diesen weiteren Service bieten zu können, der ihnen das Leben einfacher macht», so Jacques Mignault, Managing Director McDonald’s Schweiz.

McDonald’s plant bereits weitere McDelivery in Schweizer Städten. «Wann, was und wo ist noch nicht klar», sagt Deborah Murith, Corporate Relations Manager bei McDonald’s, gegenüber FM1Today. Sollten die Umstände in St.Gallen passen und auch sonst alles stimmen, gibt es keinen Grund lange zu warten. «Dann geht es bestimmt keine fünf Jahre mehr.»

(red.)