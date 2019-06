Rory McIlroys kindliche Freude nach dem Sieg in Kanada © KEYSTONE/AP The Canadian Press/ADRIAN WYLD

Der vierfache Majorturnier-Sieger Rory McIlroy scheint anderthalb Wochen vor dem US Open in Pebble Beach in bester Form zu sein. Er gewinnt mit sieben Schlägen Vorsprung das Canadian Open in Hamilton.