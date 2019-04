Medien: Automanager Ghosn soll in Japan erneut festgenommen werden

Der Automanager Carlos Ghosn soll laut Medienberichten erneut in Japan in Haft genommen werden. © KEYSTONE/AP Kyodo News/SADAYUKI GOTO

Der frühere Nissan- und Renault-Chef Carlos Ghosn soll Medienberichten zufolge in Japan erneut festgenommen werden. Staatsanwälte hätten sich am Donnerstagmorgen (Ortszeit) zum Haus des Automanagers in Tokio begeben.Dies berichtete unter anderem der Fernsehsender NHK am Donnerstag.