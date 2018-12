Meghan Markle wird gesucht

Mit dem Jahresrückblick «google year in search» fühlt Google den Puls des vergangenen Jahres und präsentiert jeweils die beliebtesten Suchbegriffe im Land. Was hat Herr und Frau Schweizer 2018 bewegt? Was haben sie bei Google bei der Suche eingegeben…?

Die beliebteste Suchanfrage in der Schweiz ist «WM». An zweiter Stelle steht der Musiker «Avicii», von dem wir dieses Jahr Abschied nehmen mussten.

Top Suchbegriffe

1. WM

2. Avicii

3. Wimbledon

4. Meghan Markle

5. Australian Open



Aufreger und Skandale

Diese Themen haben die Menschen 2018 besonders beschäftigt. An der Spitze landet Meghan Markle mit ihrer royalen Hochzeit.

1. Meghan Markle

2. Bitcoin

3. Xherdan Shaqiri

4. Mondfinsternis

5. Demi Lovato

Schweizer Persönlichkeiten

Bei den Schweizer Persönlichkeiten spielt die Fussball-Nationalmannschaft dieses Jahr ganz vorne mit.

1. Xherdan Shaqiri

2. Vladimir Petkovic

3. Valon Behrami

4. Lara Gut

5. Adela Smajic

Schweizer Events

Bei den Schweizer Events wurde dieses Jahr am meisten nach der Tour de Suisse gesucht, dicht gefolgt vom Paléo Festival.

1. Tour de Suisse

2. Paléo Festival

3. WEF

4. Formel E Zürich

5. Energy Air

Beliebte Fragen an Google

«Was Fragen»:

1. Was ist Schmand

2. Was ist WEF

3. Was bedeutet Pfingsten

4. Was bedeutet lol

5. Was essen Igel

«Wie Fragen»:

1. Wie schwer ist die Energy Air Bühne?

2. Wie lautet meine IP?

3. Wie viele Einwohner hat die Schweiz?

4. Wie geht es dir?

5. Wie alt ist die Erde?

(gre)