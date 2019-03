1000 Jahre alte Opfergaben der Maya entdeckt

Archäologen haben in der berühmten Maya-Ruinenstadt Chichén Itzá in Mexiko Gefässe und andere Objekte aus präkolumbischer Zeit in einer Höhle entdeckt. (Archiv) © KEY/AP Mexico's National Institute of Anthropology/KARLA ORTEGA

In der berühmten Maya-Ruinenstadt Chichén Itzá in Mexiko haben Archäologen mehr als 1000 Jahre alte Gefässe und andere Objekte aus präkolumbischer Zeit in einer Höhle entdeckt.